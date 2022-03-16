Кассация признала законной ликвидацию московского банка "Платина"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 18 ноября 2021 года о принудительной ликвидации московского банка "Платина". Ликвидатором тогда была утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как отмечается на сайте суда, кассационный суд отклонил жалобу ООО "Капитал", которое является кредитором банка.

В оспариваемом решении суда говорится, что по состоянию на дату отзыва лицензии (17 сентября 2021 года) остатки денежных средств банка на счетах ЦБ РФ составили 86,6 млн рублей, размер средств обязательных резервов кредитной организации, депонированных в Банке России – 21,4 млн рублей. Аресты на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете банка в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, отсутствуют.

По данным ЦБ РФ, "Платина" нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проводил "в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

Собственниками банка являются супруги Андрей и Мария Грибовы.

Андрей Грибов – основатель системы CyberPlat, созданной в 1997 году банком "Платина", она стала первой российской электронной платежной сиcтемой.

В 2018 году ЦБ РФ включил CyberPlat (расчетный банк "Платина") в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, в 2019 году платежная система CyberPlat (расчетный банк "Платина") была исключена из реестра кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Банк "Платина" по итогам второго квартала 2021 года занимал 224-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".