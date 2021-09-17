ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Платина"

По данным регулятора, банк проводил непрозрачные операции по расчетам граждан с нелегальными казино

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 17 сентября отозвал лицензию у московского банка "Платина" (ООО КБ "Платина"). Среди причин отзыва лицензии ЦБ назвал большой объем непрозрачных операций банка по обеспечению расчетов между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

"Платина" нарушала законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, говорится в пресс-релизе. Также, по данным регулятора, банк нарушал требования ЦБ и законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В банк введена временная администрация ЦБ.

По данным ЦБ, по величине активов "Платина" занимала 246-е место в банковской системе страны. По итогам второго квартала 2021 года, банк занимает 224-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты возмещений по вкладам начнутся не позднее 1 октября.