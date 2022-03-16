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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

В РФ из-за санкций рассмотрят возможность нарастить выпуск Ил-96 и Ту-214

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В условиях санкционного давления в России рассматривается возможность наращивания серийного производства пассажирских авиалайнеров Ил-96 и Ту-214, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолетов тоже", - заявил Борисов в среду на совещании на авиазаводе в Ульяновске. Его слова привели в аппарате вице-премьера.

Он напомнил, что в настоящее время самолеты Ил-96 и Ту-214 выпускаются в малой серии для спецзаказчиков.

Ил-96 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, разработанный ОКБ имени Ильюшина в Советском Союзе, его первый полет состоялся в сентябре 1988 года. Авиалайнер предназначен для перевозки пассажиров (до 436 человек) либо грузов (до 92 тонн). В настоящее время воздушное судно эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", в состав которого входит и президентский борт. С 1996 года российские лидеры летают на Ил-96-300ПУ – модификации лайнера, созданной специально для главы государства.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер разработки компании "Туполев". Его первый полет состоялся в 1996 году. В настоящее время самолеты Ту-214 эксплуатируются в составе СЛО "Россия", авиации ФСБ, министерства обороны РФ. Кроме того, на его базе создаются различные модификации для решения специальных задач – разведки, ретрансляции, управления.

РФ Ил-96 Ту-214

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