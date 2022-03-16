Вице-премьер Борисов заявил, что паузы в работе предприятий авиапрома нет и не будет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - РФ форсирует работу над отечественными гражданскими самолетами МС-21 и SSJ-100, предприятия авиапрома никто на паузу ставить не будет, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Никакой паузы в работе предприятий нет и не будет. Все продолжают работу. Еще раз подчеркну, мы форсируем реализацию наших флагманских проектов МС-21 и SSJ-100", - сказал Борисов в среду на совещании на авиационном заводе в Ульяновске. Его слова привели в аппарате вице-премьера.

По словам Борисова, из-за санкций в гражданском сегменте российского авиапрома ситуация сложнее, чем в "оборонке", поскольку проекты изначально начинались в широкой международной кооперации.

Он заявил, что последние несколько лет авиапром развернул программы импортозамещения. "Ключевая задача - сдвинуть реализацию этих программ на более ранние сроки. Над этим активно работает вся кооперация, включая двигателистов, прибористов", - сказал вице-премьер.

"Авиационные" санкции Евросоюза

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. По данным консалтинговой компании Cirium, из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует в 2022 году выпустить порядка 35 гражданских самолетов, сообщил ранее советник гендиректора ОАК Валерий Окулов.

"План довольно хороший: (будет выпущено - ИФ) порядка 32 машин SSJ-100 и три машины МС-21", - сказал Окулов журналистам в кулуарах форума NAIS-2022.

По его словам, три МС-21 планируется поставить также в этом году. Ранее сообщалось, что первым получателем этого самолета будет авиакомпания "Россия".

Самолет МС-21

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийных поставок самолета неоднократно переносилось. В ОАК объяснили перенос сроков американскими санкциями в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), из-за которых в 2019 году поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет. Также повлияли "новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы", заявляли в корпорации.

Российский двигатель для "Суперджета"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 9 марта провел совещание по авиастроению, по итогам которого поручил ускорить сертификацию ПД-8 - российского двигателя для самолета Superjet 100.

"Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий чем планировалось ранее срок - в ближайшие 12-14 месяцев", - сообщила тогда пресс-служба ведомства.

Глава "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Артюхов заявлял в декабре, что первый опытный образец ПД-8 будет создан в 2022 году. Сертификация двигателя ожидалась в конце 2023 года, начало поставок - в 2025 году.

Сейчас Superjet 100 оснащается двигателями SaM146: их производит PowerJet - совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Российские ПД-8 создаются для импортозамещенной версии Superjet 100, а также для самолета-амфибии Бе-200.