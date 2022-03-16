Попавший в санкционный список ЕС Рашевский покинул совет директоров "СУЭКа"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Владимир Рашевский после включения в санкционный список ЕС 15 марта покинул совет директоров "Сибирской угольной энергетической компании" ("СУЭК"), сообщила компания.

10 марта сообщалось, что Андрей Мельниченко после включения 9 марта в санкционный список ЕС вышел из состава совета директоров "СУЭК" и перестал быть ее бенефициаром.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, семь обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в восьми регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания".