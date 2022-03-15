ЕС ввел санкции против Абрамовича, Шохина, Рашникова и Худавердяна

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в свой санкционный список очередную группу крупных фигур российского бизнеса.

Среди них - Роман Абрамович, Сулейман Керимов, сооснователи Альфа-групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основной владелец ММК Виктор Рашников, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, глава "ЕвроХима" Владимир Рашевский.

У многих новых фигурантов списка среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнеса с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. В разделе, посвященном Худавердяну, упоминается комментарий бывшего руководителя "Яндекс.Новостей", который обвинил сервис в том, что он намеренно скрывает от пользователей информацию о событиях на Украине.

Кроме того, власти ЕС вносят в санкционные списки девять компаний, связанных с оборонной промышленностью РФ, включая "Рособоронэкспорт" и АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", говорится в публикации Официального журнала ЕС.

Также под санкциями оказались: компания "Роснефть-Аэро", холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", холдинг "Вертолеты России", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

В документе подчеркивается, что против этих компаний "введены более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Санкции вступили в силу во вторник.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции против России.