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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Производитель лекарств Novartis останавливает инвестиции и коммерческую деятельность в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за военной операции на Украине.

При этом ее завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. На российском заводе Novartis работает порядка 2 тыс. человек.

Многие иностранные фармацевтические компании заявили, что они продолжат поставлять жизненно необходимые лекарства для россиян, несмотря на осуждение действий России на Украине. И все же в последние дни некоторые представители отрасли, среди которых AbbVie, Eli Lilly and Co. и Roche Holding AG, тем или иным образом ограничили свою деятельность на территории РФ. Среди ограничений - приостановка инвестиций и прекращение клинических испытаний.

Novartis Россия

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