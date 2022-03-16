Производитель лекарств Novartis останавливает инвестиции и коммерческую деятельность в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за военной операции на Украине.

При этом ее завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. На российском заводе Novartis работает порядка 2 тыс. человек.

Многие иностранные фармацевтические компании заявили, что они продолжат поставлять жизненно необходимые лекарства для россиян, несмотря на осуждение действий России на Украине. И все же в последние дни некоторые представители отрасли, среди которых AbbVie, Eli Lilly and Co. и Roche Holding AG, тем или иным образом ограничили свою деятельность на территории РФ. Среди ограничений - приостановка инвестиций и прекращение клинических испытаний.