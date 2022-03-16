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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Поставки препарата "Золгенсма" в РФ осуществляются без задержек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Поставки лекарства от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма" идут в плановом режиме, сообщили в фонде "Круг добра".

"Закупки лекарственного препарата "Золгенсма" идут в плановом режиме. Практически еженедельно рассматриваются новые заявки, и поставки осуществляются без задержек", - сказали "Интерфаксу" в фонде в среду.

В России"Круг добра" закупил препарат "Золгенсма" для 22 детей со СМАЧитать подробнее

Отмечается, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis, которая производит этот препарат, сохранила прежнюю стоимость.

Ранее сообщалось, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за военной операции на Украине. Однако ее завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. На российском заводе Novartis работает порядка 2 тыс. человек.

В группе компаний "Новартис" в России заявили, что намерены продолжить поставки препаратов для российских пациентов.

"Золгенсма" (международное непатентованное наименование - онасемноген абепарвовек) применяется для детей до двух лет и стоит $2,1 млн, но достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел. Этот препарат является самым дорогим в мире. Минздрав РФ зарегистрировал его 9 декабря прошлого года.

Круг добра Золгенсма
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