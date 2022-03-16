Поставки препарата "Золгенсма" в РФ осуществляются без задержек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Поставки лекарства от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма" идут в плановом режиме, сообщили в фонде "Круг добра".

"Закупки лекарственного препарата "Золгенсма" идут в плановом режиме. Практически еженедельно рассматриваются новые заявки, и поставки осуществляются без задержек", - сказали "Интерфаксу" в фонде в среду.

Отмечается, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis, которая производит этот препарат, сохранила прежнюю стоимость.

Ранее сообщалось, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за военной операции на Украине. Однако ее завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. На российском заводе Novartis работает порядка 2 тыс. человек.

В группе компаний "Новартис" в России заявили, что намерены продолжить поставки препаратов для российских пациентов.

"Золгенсма" (международное непатентованное наименование - онасемноген абепарвовек) применяется для детей до двух лет и стоит $2,1 млн, но достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел. Этот препарат является самым дорогим в мире. Минздрав РФ зарегистрировал его 9 декабря прошлого года.