Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" не фоне проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.

"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал Миниханнов.

Новость дополняется

КАМАЗ

Новости

США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Минфин откроет регионам кредитные линии в 10% от их доходов

Президент РФ заверил, что ЦБ не придется включать "печатный станок"

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

LME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });