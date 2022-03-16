"КАМАЗу" грозит сокращение производства на 40% из-за дефицита компонентов

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" не фоне проблем с поставками комплектующих может лишиться 40% объемов производства. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.

"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал Миниханнов.

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