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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

МВФ временно сократил должность дуайена, которую занимает представитель РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) временно сократил почетную должность дуайена совета директоров, которую занимает представитель России Алексей Можин, под давлением делегаций США, Великобритании и Канады, пишет Financial Times.

"Совет директоров принял решение временно заморозить должность дуайена совета с учетом роли России в ведущейся войне на Украине и возможного влияния на способность исполнительного директора от России эффективно выполнять свои задачи в этой должности", - отметил пресс-секретарь МВФ в письме FT.

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Можин занимает должность дуайена с 2014 года. Он получил её как старейший действующий член МВФ. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ.

МВФ вернется к вопросу о восстановлении почетной должности дуайена до конца года, пишет FT со ссылкой на информированный источник.

Можин еще в 1991 году, когда правительством руководил Егор Гайдар, возглавил в аппарате Белого дома новый отдел - по взаимодействию с международными финансовыми организациями, а в 1996 году стал исполнительным директором МВФ от России (распоряжение подписал тогдашний премьер Виктор Черномырдин). Можин занимает этот пост вот уже почти четверть века.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что руководство не обсуждает вопрос приостановки членства РФ в организации. Страну можно исключить только на основании нарушения экономических обязательств в соответствии с уставом МВФ, а Россия выполняет все обязательства, пояснила Георгиева.

Вместе с тем Георгиева отметила, что в настоящий момент МВФ не реализует программы кредитования в России, а московский офис фонда не функционирует.

МВФ Алексей Можин
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