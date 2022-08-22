Исполнительный директор в МВФ от России Можин выдвинут на переизбрание

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона снова предложила Алексея Можина, чья должность дуайена совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) была временно заморожена, для переизбрания в качестве исполнительного директора от России.

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 августа подписал распоряжение правительства, по которому управляющий от России в МВФ, министр финансов Антон Силуанов в связи с намеченными на период с 29 августа по 14 октября выборами исполнительных директоров фонда должен внести кандидатуру Можина от России.

Можин в 1991 году, когда правительством руководил Егор Гайдар, возглавил в аппарате Белого дома новый отдел - по взаимодействию с международными финансовыми организациями, а в 1996 году стал исполнительным директором МВФ от России (распоряжение подписал тогдашний премьер Виктор Черномырдин).

С 2014 года Можин стал дуайеном совета директоров МВФ как старейший действующий член фонда. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ. В марте 2022 года совет директоров МВФ временно заморозил должность дуайена совета в связи с событиями на Украине и возможного влияния на способность исполнительного директора от России эффективно выполнять свои задачи в этой должности.