Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Исполнительный директор в МВФ от России Можин выдвинут на переизбрание

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона снова предложила Алексея Можина, чья должность дуайена совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) была временно заморожена, для переизбрания в качестве исполнительного директора от России.

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 августа подписал распоряжение правительства, по которому управляющий от России в МВФ, министр финансов Антон Силуанов в связи с намеченными на период с 29 августа по 14 октября выборами исполнительных директоров фонда должен внести кандидатуру Можина от России.

Можин в 1991 году, когда правительством руководил Егор Гайдар, возглавил в аппарате Белого дома новый отдел - по взаимодействию с международными финансовыми организациями, а в 1996 году стал исполнительным директором МВФ от России (распоряжение подписал тогдашний премьер Виктор Черномырдин).

С 2014 года Можин стал дуайеном совета директоров МВФ как старейший действующий член фонда. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ. В марте 2022 года совет директоров МВФ временно заморозил должность дуайена совета в связи с событиями на Украине и возможного влияния на способность исполнительного директора от России эффективно выполнять свои задачи в этой должности.

Алексей Можин МВФ Минфин Михаил Мишустин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе взлетела выше $2800/тыс. куб. м после сообщения о новом ремонте СП1

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Brent подешевела до $95,5 за баррель

"Северный поток" полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентября

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на "Яков и партнеры"

"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });