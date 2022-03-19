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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

ЦБ разрешил Мосбирже операции для уменьшения обязательств клиентов из недружественных стран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России выдал разрешение "Московской бирже", Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля включительно на операции профучастников, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов из иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, сообщается в пресс-релизе биржи.

В частности, это могут быть следующие операции: проведение клиринга и исполнение обязательств по итогам клиринга с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств; осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств; заключение сделок с целью переноса (пролонгации) обязательств участников клиринга и их клиентов - нерезидентов; закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи; заключение закрывающих сделок.

Кроме того, могут быть проведены расчетные операции по сделкам, необходимые для прекращения обязательств, а также связанных с ними сделок, в том числе сделок, возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам и осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Остальные операции профессиональных участников торгов в интересах всех нерезидентов должны осуществляться исключительно с использованием счетов типа "С".

Ранее ограничения на совершение операций нерезидентами были определены указами президента РФ.

ЦБ
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