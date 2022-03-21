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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

"Газпром экспорт" не будет проводить торги на своей площадке на этой неделе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей рабочей неделе (с 21 по 25 марта), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на платформе зарегистрирована 13 октября 2021 года. Торги остановились после задержки с запуском "Северного потока 2".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа после 27,521 млрд кубометров в 2020 году.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

Газпром экспорт Газпром
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