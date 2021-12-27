Электронная платформа "Газпром экспорта" так и не возобновила продажи газа в 2021г.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с 27 по 31 декабря (как и в ходе семи предыдущих недель) не предлагает лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Фактически на площадке продаж нет уже два с половиной месяца – последняя сделка там состоялась 13 октября.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

"Нулевой" график на последнюю торговую неделю позволяет подводить черту под итогами работы ЭТП в 2021 году: всего площадка успела наторговать на 7,286 млрд куб. м (после 27,521 млрд кубометров в 2020 году).

Активность торгов сократилась с сентября после решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что задерживает запуск газовой магистрали.