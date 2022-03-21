Падение цен большинства выпусков ОФЗ-ПД составило от 1% до 32% на старте торгов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Падение цен большинства выпусков ОФЗ-ПД составило от 1% до 32%, некоторые выпуски ОФЗ-ПК подорожали, свидетельствуют предварительные итоги аукциона открытия на рынке ОФЗ в понедельник.

В частности, в секторе "постсанкционных" выпусков снижение котировок ОФЗ 26235 составило 23% (до 50,03% от номинала, объем - 50,21 млн рублей), ОФЗ 26236 - 9,2% (до 64% от номинала, объем - 2,8 млн рублей), ОФЗ 26237 - 19,9% (до 58,46% от номинала, 37,47 млн рублей), ОФЗ 26238 - 17,2% (до 56,27% от номинала, 5,5 млн рублей), ОФЗ 26239 - 24,1% (до 55% от номинала, 22,17 млн рублей), ОФЗ 26240 - 19,7% (до 55% от номинала, 14,04 млн рублей).

Выпуск ОФЗ 26207 подешевел на 7,3% (до 78,38% от номинала, объем торгов - 99,22 млн рублей), ОФЗ 26219 - на 8,1% (до 78,33% от номинала, объем - 412,45 млн рублей), ОФЗ 26226 - на 9,4% (до 77,47% от номинала, 468,53 млн рублей), ОФЗ 26229 - на 5,1% (до 79,75% от номинала, 389,12 млн рублей), ОФЗ 26230 - на 31,8% (до 48,4% от номинала, 168,53 млн рублей), ОФЗ 26233 - на 31,7% (до 43,73% от номинала, 208 65 млн рублей). ОФЗ-ИН 52002 снизились в цене на 2,5% (до 85% от номинала, объем - 43,36 млн рублей).

Вместе с тем выпуски с переменным купоном ОФЗ 29013, 29014, 29017, 29018, 29019 и ОФЗ-ИН 52001 подорожали на 1-5,5%, но объемы торгов этими выпусками в целом были незначительными.

В пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила, что в понедельник, 21 марта, на МосБирже возобновятся торги в сегменте ОФЗ.

В основном сегменте они не проводились с 28 февраля.