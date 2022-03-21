"Московская биржа" 22 марта продолжит торги только в сегменте ОФЗ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - На "Московской бирже" во вторник продолжатся торги в сегменте ОФЗ, торгов акциями не будет, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Как отмечается в сообщении, Банк России принял решение проводить торги облигациями федерального займа 22 марта 2022 года на "Московской бирже" в секции фондового рынка в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 МСК, а также с 9:30 до 19:00 МСК в режиме "РПС/РПС с ЦК". Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.

По остальным инструментам торги на "Московской бирже" пройдут в режиме, аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.

Режим работы "Московской биржи" на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Как сообщалось, 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля. С 10:00 до 11:00 МСК они проходили в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме, короткие продажи были запрещены.

Банк России объявил в пятницу, 18 марта, что сам в случае необходимости выступит покупателем.