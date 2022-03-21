Nielsen отказалась от предложения, оценивающего ее примерно в $9 млрд

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глобальная аналитическая компания Nielsen Holdings Plc отказалась от предложения консорциума инвесторов о покупке, оценивающего ее примерно в $9 млрд.

Как говорится в сообщении Nielsen, предложение в $25,4 за бумагу "значительно недооценивает" компанию. Nielsen не назвала участников консорциума.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что инвесткомпания Elliott Management Corp была среди группы инвесторов, ведущих активные переговоры о покупке Nielsen за $15 млрд, включая долг компании.

Как следует из пресс-релиза, инвесткомпания WindAcre Partnership LLC, один из крупнейших акционеров Nielsen, заявила, что заблокирует сделку в случае, если Nielsen ее одобрит. WindAcre рассматривала возможность присоединения к группе инвесторов, однако затем отказалась от этого, посчитав их предложение слишком низким.

Тем не менее, переговоры о сделке могут возобновиться, отметили информированные источники WSJ.

Nielsen также сообщила, что намерена начать ранее одобренную программу обратного выкупа акций объемом $1 млрд, когда для этого наступит наиболее подходящий момент. WSJ пишет, что это, вероятнее всего, произойдет после публикации отчетности компании 21 апреля.

Рыночная капитализация Nielsen до публикации сообщения WSJ на прошлой неделе составляла $6,2 млрд. С того момента она поднялась до $8,8 млрд, поскольку трейдеры ждали заключения сделки. На торгах в пятницу акции компании подорожали на 2,2%, до $24,44.