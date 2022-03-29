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Группа частных инвесткомпаний купит Nielsen за $16 млрд с долгом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Группа частных инвесткомпаний покупает американскую аналитическую компанию Nielsen Holdings Plc, специализирующуюся на ТВ рейтингах, за $16 млрд включая долг, сообщила пресс-служба Nielsen.

В консорциум инвесторов вошли Evergreen Coast Capital Corporation - "дочка" инвесткомпании Elliott Investment Management L.P., и канадская Brookfield Business Partners L.P. Консорциум заплатит $28 за акцию Nielsen.

На прошлой неделе Nielsen отказалась от предложения о покупке от группы инвесторов, оценивающих акцию компании в $25,4, всю компанию - в $9 млрд. Nielsen не назвала участников группы и заявила, что их предложение значительно недооценивает ее.

Оценка акции Nielsen от Evergreen и Brookfield на 60% превышает рыночную стоимость акций на 11 марта, когда поступили первые сообщения о потенциальной сделке.

Цена акций Nielsen растет на 22% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. На 15:25 по Москве котировки подскочили до $27,05. Капитализация компании составляет $8 млрд.

Evergreen Coast Capital Corporation США Brookfield Business Partners Nielsen
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