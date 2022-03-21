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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Швейцарская банковская группа Julius Baer сократит деятельность в РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская банковская группа Julius Baer Group AG объявила, что сокращает деятельность в России из-за ситуации на Украине.

Как говорится в пресс-релизе группы, "Julius Baer выполняет все законодательные и регулятивные требования, включая требования национальных и международных санкций", и с момента начала операции РФ на Украине "перестала привлекать новых клиентов в России".

Чистая стоимость активов российского бизнеса Julius Baer, по данным на 31 декабря 2021 года, составляла 400 тыс. швейцарских франков ($429,231 тыс.).

"Группа сокращает локальные операции в соответствии с контрактными соглашениями, обеспечивая при этом защиту своих сотрудников", - отмечается в сообщении.

Julius Baer продолжает оценивать рыночные риски для некоторых открытых сделок с финансовыми институтами РФ, касающиеся российских ценных бумаг, отмечая, что закрытие рынка, введение ограничений на движение капитала, санкции и другие меры могут помешать российским контрагентам выполнить свои обязательства.

"Обеспечительная стоимость российских активов, в том числе торгуемых за пределами страны, была снижена до нуля в феврале 2022 года. Julius Baer работает с клиентами, которых коснулись эти изменения, для корректировки их кредитных позиций, и на данный момент потерь по кредитам не зафиксировано", - говорится в пресс-релизе.

Julius Baer также отмечает, что имеет кредитные отношения с небольшим числом клиентов, подпавших под санкции, в частности, в форме ипотечных кредитов на жилую недвижимость в странах Западной Европы.

Julius Baer Group специализируется на частном обслуживании состоятельных клиентов и является одним из лидеров в области управления благосостоянием. Банк Julius Baer основан в Цюрихе свыше 120 лет назад и работает более чем в 20 странах мира, включая представительство в Москве. Акции группы котируются на Six Swiss Exchange и входят в индекс Swiss Market Index (SMI).

Julius Baer Швейцария
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