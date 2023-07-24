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Группа Julius Baer увеличила чистую прибыль в I полугодии на 18%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская банковская группа Julius Baer увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2023 года на 18% благодаря росту процентного дохода в результате повышения ставок.

В январе-июне Julius Baer зафиксировала чистый приток активов на сумму 7,1 млрд швейцарских франков ($8,2 млрд). Причем старт года был медленным, и приток активов ускорился лишь в последние два месяца второго квартала - после ситуации вокруг UBS и Credit Suisse.

Чистая прибыль Julius Baer в первом полугодии составила 532 млн франков, или 2,58 франка в расчете на акцию.

Чистый процентный доход банка подскочил на 36% - до 464 млн франков, а комиссионный доход понизился на 8% и составил 963 млн франков.

Объем активов под управлением Julius Baer в январе-июне увеличился на 17 млрд франков, до 441 млрд франков. Общий объем клиентских активов с учетом счетов доверительного хранения вырос на 5%, до 515 млрд франков.

Акции Julius Baer прибавляют в цене 6,7% на торгах в Цюрихе в понедельник. С начала 2023 года их стоимость выросла почти на 12%.

Julius Baer Швейцария
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