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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Ритейлер "Слата" переключится с европейских продуктов на китайские

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в Иркутской области ритейлер "Слата" сообщил, что в условиях большого спроса на продукты намерен делать больше закупок в Китае.

"Что касается поставок из Китая, то и в этом направлении идет расширение. Производители Поднебесной готовы поставлять чай, консервацию, пиво, соусы и продукцию быстрого приготовления во избежание дефицитов различных видов товаров на полке", - говорится в пресс-релизе. В "Слате" считают, что цены на китайские товары будут зависеть от курса валют, стоимости логистики, мер таможенного-тарифного регулирования, но будут ниже цен на аналогичные продукты из Европы.

"Мы максимально быстро переключаем поставки товаров из альтернативных стран - торговых партнеров России - это Китай, Иран, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, стараясь сохранить широту ассортимента и предложить достойную замену", - отметила также руководитель отдела по связям с общественностью "Слаты" Яна Абалымова.

За три недели повышенного спроса на товары (с 28 февраля по 20 марта) наблюдается рост трафика в сети супермаркетов "Слата" и дискаунтеров "ХлебСоль" на 11%, и среднего чека на 6%.

Торговая сеть "Слата" (юрлицо - ООО "Маяк") владеет 300 супермаркетами под брендом "Слата" и дискаунтерами "ХлебСоль".

Слата Иркутская область ХлебСоль Китай Европа Яна Абалымова
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