Nestle решила выпускать в России только базовые товары

Производство брендов KitKat и Nesquik будет остановлено

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и напитков, объявила, что до завершения боевых действий будет производить и продавать в России только товары первой необходимости, такие как детское или лечебное питание.

"... Наша деятельность в России будет сфокусирована на обеспечении базовыми продуктами, такими как детское питание, медицинское и больничное питание, а не на получении прибыли", - говорится в пресс-релизе.

Будет прекращено производство в России таких брендов, как KitKat и Nesquik.

10 марта компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в России и отказывается от рекламы в стране, но ее российские фабрики продолжат работу.

Уже на следующий день Nestle приостановила импорт продукции в Россию, за исключением товаров первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных. В частности, компания отметила, что прекращает поставки кофемашин Nespresso и капсул для них.

В России Nestle принадлежит семь производственных площадок. За годы работы в стране компания инвестировала в производство $2,3 млрд.