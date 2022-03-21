Эксперт пояснил, будет ли покупка акций Meta расцениваться в РФ как финансирование экстремизма

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Приобретение акций организации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) российскими пользователями после сегодняшнего решения Тверского суда Москвы может быть расценено как финансирование экстремизма, считает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян.

"Приобретение ценных бумаг компании будет наверняка расцениваться как финансирование экстремистской деятельности. Закон обратной силы не имеет, все сделки подвести под это не получится, поэтому те, кто уже купил акции до судебного решения, под него не подпадают", - пояснил он "Интерфаксу".

По словам юриста, окончательно Meta признают экстремистской организации после включения ее в соответствующий реестр Минюста. "Из-за того, что решение суда вступает в силу незамедлительно, сейчас нет никаких препятствий для включения, Минюст может сделать это хоть завтра", - отметил Дарбинян.

При этом право на апелляцию у компании сохраняется, продолжает он: "В некоторых случаях суд может привести к немедленному исполнению свое решение, но это не отменяет возможности подачи апелляционной жалобы".

Ответственность за демонстрацию символики экстремистской организации или финансирование (как, например, размещение рекламы в Facebook или Instagram) для граждан может наступить именно после включения организации в реестр Минюста. "Граждане должны ориентироваться на включение в реестр, именно он является основанием для возбуждения каких-то дел. Для граждан пока сейчас никаких последствий не будет", - указал Дарбинян.

Ранее в понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры РФ о запрете в стране деятельности компании Meta Platforms Inc за осуществление экстремистской деятельности.

14 марта Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов и по требованию Генпрокуратуры заблокировал соцсеть. Ранее также был ограничен доступ и к Facebook. Поводом послужило то, что компания приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

Позже вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, а новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.