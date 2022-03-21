Meta исключат из перечня компаний "на приземление"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор исключит компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и все ее ресурсы из перечня иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в Рунете, созданного в рамках законодательства "о приземлении" IT-гигантов, а ее соцсети - из соответствующего реестра РКН, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, а Instagram и Facebook (признаны в РФ экстремистскими организациями - ИФ) из реестра социальных сетей", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что согласно ст. 4 Закона РФ "О СМИ" при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах.

"Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень", - уточнили в РКН.

"Также не допускается демонстрация российскими СМИ логотипа организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram", - добавили в ведомстве.

В РКН добавили, что по иску Генпрокуратуры России 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы "признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ".

"В соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности", - сообщили в РКН.

После того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат, Генпрокуратура РФ 11 марта направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ. Тогда же Генпрокуратура потребовала от РКН полностью заблокировать в РФ Instagram. Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело по статьям 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Позднее вице-президент Meta Ник Клегг сообщил, что новые правила модерации в Facebook и Instagram будут действовать только в самой Украине, являются временными и приняты в условиях чрезвычайной ситуации. По его словам, стандартные методы модерации привели бы к необходимости удалять все сообщения украинцев, которые выражают "сопротивление и гнев".

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.

Судебный запрет на деятельность компании Meta не распространен на мессенджер WhatsApp, которым она также владеет, отмечалось в решении Тверского суда Москвы, "ввиду отсутствия функций публичного распространения информации". Юристы Meta в суде настаивали на том, что иск ведомства незаконный и необоснованный. Согласно позиции компании, экстремистскую деятельность она не осуществляла. Meta выступает против русофобии и призывов к насилию, отметили представители компании. Представители Роскомнадзора и ФСБ поддержали позицию Генпрокуратуры.

4 марта в России по требованию Генпрокуратуры за цензуру российских СМИ была заблокирована соцсеть Facebook, 14 марта - Instagram. Таким образом, в России полностью заблокированы соцсети Facebook, Instagram и Twitter.