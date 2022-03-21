Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Apple сообщила о сбое в работе своих сервисов

Apple сообщила о сбое в работе своих сервисов
Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ряд сервисов Apple оказался частично недоступен вечером в понедельник, свидетельствует страница корпорации со статусом работы сервисов.

В частности, сбои в работе фиксируются в магазинах App Store и iTunes Store, музыкальном сервисе Apple Music, ТВ-сервисе Apple TV+, Подкастах, Радио, и ряде сервисов, связанных с iCloud (в частности, iCloud Calendar, iCloud Contacts, iCloud Mail).

По данным портала Downdetector, пользователи продукции Apple в США и европейских странах сообщают о массовом сбое в работе многих приложений и сервисов компании. Так, зафиксирован резкий рост сообщений о проблемах в работе Apple Music, iCloud, App Store, iMessage и Apple Store. Пользователи также жалуются на сбои в работе Apple Maps и iTunes.

О проблемах в работе сервисов Apple сообщают, в частности, пользователи в крупных американских городах: Нью-Йорке, Вашингтоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле. Кроме того, эти сервисы работают с перебоями во Франции, Германии, Италии и других европейских странах.

"Интерфакс" направил запрос в российскую пресс-службу Apple.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ сообщил о сокращении средств физлиц в банках на 1,2 трлн рублей в феврале

"Московская биржа" 22 марта продолжит торги только в сегменте ОФЗ

"Московская биржа" 22 марта продолжит торги только в сегменте ОФЗ

Fitch ожидает в 2022 году падения ВВП РФ на 8% и роста инфляции до 18%

Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом

OneWeb и SpaceX подписали соглашение о выводе спутников на орбиту

OneWeb и SpaceX подписали соглашение о выводе спутников на орбиту

Минпромторг отметил начало стабилизации спроса на сахар

"Шереметьево" на фоне падения перевозок отправило в простой 20% сотрудников

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Новак выступил против введения госрегулирования цен на топливо в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });