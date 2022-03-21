Apple сообщила о сбое в работе своих сервисов

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Ряд сервисов Apple оказался частично недоступен вечером в понедельник, свидетельствует страница корпорации со статусом работы сервисов.

В частности, сбои в работе фиксируются в магазинах App Store и iTunes Store, музыкальном сервисе Apple Music, ТВ-сервисе Apple TV+, Подкастах, Радио, и ряде сервисов, связанных с iCloud (в частности, iCloud Calendar, iCloud Contacts, iCloud Mail).

По данным портала Downdetector, пользователи продукции Apple в США и европейских странах сообщают о массовом сбое в работе многих приложений и сервисов компании. Так, зафиксирован резкий рост сообщений о проблемах в работе Apple Music, iCloud, App Store, iMessage и Apple Store. Пользователи также жалуются на сбои в работе Apple Maps и iTunes.

О проблемах в работе сервисов Apple сообщают, в частности, пользователи в крупных американских городах: Нью-Йорке, Вашингтоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле. Кроме того, эти сервисы работают с перебоями во Франции, Германии, Италии и других европейских странах.

"Интерфакс" направил запрос в российскую пресс-службу Apple.