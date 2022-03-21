Apple устранила сбои в работе своих сервисов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Технические специалисты Apple устранили сбои в работе сервисов компании, говорится на странице корпорации, где отслеживается состояние системы.

По данным Apple, в понедельник наблюдались глобальные временные сбои в работе 30 из 68 сервисов, сведения о которых представлены на странице "Состояние системы".

"Все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В частности, сбои в работе фиксировались в магазинах App Store и iTunes Store, музыкальном сервисе Apple Music, ТВ-сервисе Apple TV+, Подкастах, Радио, четырех сервисах, связанных с Apple Maps, в игровом сервисе AppleArcade и ряде сервисов, связанных с iCloud (в частности, iCloud Calendar, iCloud Contacts, iCloud Mail).

Пользователи, по данным портала Downdetector, сообщили о проблемах в США, Франции, Германии, России и других странах. Фиксировался резкий рост сообщений о проблемах в работе Apple Music, iCloud, App Store, iMessage и Apple Store. Пик жалоб пришелся на 19:30-20:00 по Москве.

"Интерфакс" обратился в пресс-службу Apple с вопросом о причинах сбоев.