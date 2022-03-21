Каспийский трубопроводный консорциум из-за повреждения вывел из эксплуатации ВПУ-3

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ) номер 3.

Как сообщила пресс-служба КТК, консорциум, согласно нормативным документам по эксплуатации морского терминала, после завершения периода неблагоприятных погодных условий и связанных с этим экстремальных нагрузок при осуществлении погрузочных операций, проводит обследование комплекса оборудования ВПУ.

"По итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта", - говорится в сообщении.

"Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря", - отмечает консорциум.

Планируется проведение дополнительных обследований оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которых КТК примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов.