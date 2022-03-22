В КТК вывод из эксплуатации причального устройства морского терминала связали с бурей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Замена шланга потребовалась на выпускном причальном устройстве ВПУ-3 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за сильного ветра и высокой волни, объяснили в прес-службе КТК. Связанные с этим повышенные нагрузки на оборудование привели к смещению силового каркаса шланга, его защиты.

21 марта вечером произошло смещение силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3, ВПУ было выведено из эксплуатации на время ремонта.

"Преждевременно говорить о браке, необходимы подтверждения после дополнительного обследования. Указанный шланг на ВПУ-3 подлежит замене и будет демонтирован. Запас новых шлангов имеется в достаточном количестве", - пояснили в пресс-службе КТК.

"В настоящее время сохраняется неблагоприятный метеопрогноз, ориентировочно сроком до недели. Для промывки необходим отдельный танкер, ожидаем номинации танкера для проведения этой операции. При установке соответствующей для проведения работ погоды сообщим отдельно", - добавили в компании.

В КТК не ждут последствий от этого инцидента для отгрузки нефти.

"Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря", - отмечал консорциум. Компания дополнительно проверит оборудование ВПУ-1 и ВПУ-2.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.