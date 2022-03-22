Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Waymo готова запустить сервис полностью беспилотных поездок в Сан-Франциско

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подразделение Alphabet Inc. по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo Llc готово запустить сервис полностью беспилотных поездок в Сан-Франциско. Об этом в блоге сообщила директор компании Текедра Мавакана.

Она уточнила, что речь идет о полностью автономном режиме - использовании машин без водителя за рулем для подстраховки.

Какой именно это будет сервис - такси или доставки еды - Мавакана не уточнила, также пока остается неизвестной точная дата его запуска. Подробности появятся в ближайшие месяцы.

В августе 2021 года Waymo начала тестировать беспилотное такси в Сан-Франциско. Жители города могли принять участие в этой программе бесплатно, скачав мобильное приложение Waymo One и зарегистрировавшись в нем. В тестировании использовался электромобиль марки Jaguar I-Pace. Пассажир, сидевший на водительском месте, мог взять на себя управление автомобилем в случае, если бы компьютер дал сбой или не смог маневрировать на узких улицах, полных пешеходов и других транспортных средств.

В программе приняли участие сотни людей. Тестирование позволило усовершенствовать систему беспилотного вождения, в особенности систему торможения.

Waymo получила разрешение американского регулятора на поездки самоуправляемых автомобилей, в которых для обеспечения безопасности будет находиться водитель. Для запуска полностью беспилотных поездок нужно дополнительное разрешение.

В 2017 году компания запустила тестовую программу, предлагающую поездку в минивэнах с автономным управлением, в пригороде Финикса, штат Аризона. После того как автомобили успешно проехали более 100 тысяч км без вмешательства человека в управление, компания в 2020 году запустила сервис в общественное пользование.

В будущем Waymo планирует создать парки беспилотных такси в пяти крупнейших городах мира.

Alphabet Waymo США Сан-Франциско Финикс Jaguar I-Pace
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

ЦБ начал подключать все банки к "антиотмывочной" платформе

НРД получил средства для выплаты купона по евробондам Россия-2029 в $65,6 млн

S&P отзовет рейтинги всех компаний РФ до 15 апреля

Нефть продолжает дорожать на опасениях расширения санкций ЕС против России

Все 142 шахтера были выведены из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области

Все 142 шахтера были выведены из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области

Шахту "Листвяжная" в Кузбассе эвакуируют из-за жалоб горняков на недомогание

Эксперты спрогнозировали рост цен на мобильную связь в РФ на 10-20% из-за кризиса

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });