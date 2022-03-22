Waymo готова запустить сервис полностью беспилотных поездок в Сан-Франциско

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подразделение Alphabet Inc. по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo Llc готово запустить сервис полностью беспилотных поездок в Сан-Франциско. Об этом в блоге сообщила директор компании Текедра Мавакана.

Она уточнила, что речь идет о полностью автономном режиме - использовании машин без водителя за рулем для подстраховки.

Какой именно это будет сервис - такси или доставки еды - Мавакана не уточнила, также пока остается неизвестной точная дата его запуска. Подробности появятся в ближайшие месяцы.

В августе 2021 года Waymo начала тестировать беспилотное такси в Сан-Франциско. Жители города могли принять участие в этой программе бесплатно, скачав мобильное приложение Waymo One и зарегистрировавшись в нем. В тестировании использовался электромобиль марки Jaguar I-Pace. Пассажир, сидевший на водительском месте, мог взять на себя управление автомобилем в случае, если бы компьютер дал сбой или не смог маневрировать на узких улицах, полных пешеходов и других транспортных средств.

В программе приняли участие сотни людей. Тестирование позволило усовершенствовать систему беспилотного вождения, в особенности систему торможения.

Waymo получила разрешение американского регулятора на поездки самоуправляемых автомобилей, в которых для обеспечения безопасности будет находиться водитель. Для запуска полностью беспилотных поездок нужно дополнительное разрешение.

В 2017 году компания запустила тестовую программу, предлагающую поездку в минивэнах с автономным управлением, в пригороде Финикса, штат Аризона. После того как автомобили успешно проехали более 100 тысяч км без вмешательства человека в управление, компания в 2020 году запустила сервис в общественное пользование.

В будущем Waymo планирует создать парки беспилотных такси в пяти крупнейших городах мира.