Цены ОФЗ умеренно подрастают на основных торгах МосБиржи 2-й день подряд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Котировки большинства выпусков облигаций федерального займа как с постоянным (ОФЗ-ПД), так и с переменным купоном (ОФЗ-ПК), а также инфляционные выпуски умеренно подрастают (на 1-5%) в ходе основных торгов Московской биржи второй день подряд. Доходности "длинных" ОФЗ-ПД к середине торгов 22 марта опустились до 12,9-13,3% годовых, "коротких" - до 15-16,8% годовых, что заметно ниже текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ (20% годовых). Активность торгов при этом не очень высокая; на рынке нет активных продавцов, инвесторы в целом позитивно смотрят на дальнейшую динамику рынка.

Пик падения рублевых гособлигаций, торги которыми открылись накануне после трехнедельного перерыва, пришелся на первый час (с 10:00 до 11:00 по Москве), когда Московская биржа проводила торги в режиме аукциона открытия, в ходе которого были замечены крупные заявки на покупку ОФЗ. По итогам аукциона открытия падение цен большинства выпусков ОФЗ-ПД составило от 1% до 32%, в то время как некоторые выпуски ОФЗ-ПК подорожали.

Благодаря стабилизирующей роли крупных заявок на покупку на аукционе открытия практически с самого начала основных торгов на МосБирже (13:00) котировки ОФЗ-ПД перешли к коррекционному росту и к концу сессии (17:00) отыграли часть утренних потерь. При этом цены ОФЗ-ПК, как и ОФЗ-ИН (данные бумаги в ходе аукциона открытия демонстрировали разнонаправленную динамику) в ходе основных торгов лишь усилили свои показатели роста.

В ходе дневных торгов во вторник позитивная динамика цен большинства выпусков ОФЗ, сформировавшаяся днем ранее, сохранилась. Участники рынка в целом позитивно смотрят на дальнейшие перспективы, ожидая, что ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 20% годовых продержится недолго, и в дальнейшем прогнозируют ее снижение, что позитивно скажется на котировках ОФЗ, прежде всего дальнего сегмента.