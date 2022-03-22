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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

S7 возьмет несколько грузовых самолетов Ил-96 и Ил-86

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 возьмет несколько грузовых самолетов Ил-96 и Ил-86, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

"Сейчас S7 по моей протекции, я с (главой Минпромторга Денисом - ИФ) Мантуровым договорился, забирает пять машин - два 96-х "грузовика" и три 86-х. Будет достраивать их, и будем летать", - сказал министр в Совете Федерации.

"Интерфакс" направил запрос в S7.

S7 - российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Она была основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Сибирь Минтранс Виталий Савельев Денис Мантуров Совет Федерации Минпромторг
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