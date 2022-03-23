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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ФАС РФ хочет резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов, пишет в среду "Коммерсантъ", который ознакомился с подготовленным антимонопольной службой проектом распоряжения правительства.

Документ предполагает ежеквартально учитывать в тарифах на перевозку грузов, кроме импортных и продовольственных, отклонение реальной инфляции от прогноза на 2022 год, составляющего 5,8%. Также ФАС хочет повысить экспортную надбавку (сейчас 8% на все грузы, кроме нефтяных, алюминия и энергетических газов), отразив в ней 50% изменения курсовой разницы.

Для периода с 15 апреля по 30 июня берется курсовая разница между 16 марта и 18 февраля, что предполагает экспортную надбавку в 23,6% для нефтяных грузов, алюминия, газов, а также груженых и порожних контейнеров, и в 25,5% - для остальных грузов. По дальнейшим периодам изменение курса также будет считаться относительно 18 февраля (75,75 руб. за доллар). В ФАС от комментариев отказались.

Как следует из материалов ОАО "РЖД" от 15 марта, на которые также ссылается издание, предлагается на 8% увеличить тарифную нагрузку на перевозки всех грузов, кроме продовольственных, и на 15,5% - на экспортные перевозки всех грузов, кроме продукции малого и среднего предпринимательства.

Дополнительные эффекты для РЖД в этом случае составят 130 и 100 млрд руб. соответственно (причем в случае с экспортными тарифами 100 млрд руб.- это консервативная оценка, расчетные сборы - 155,7 млрд руб.). Также РЖД предлагает увеличить расценки на перевозку угля. В компании от комментариев отказались. Но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что ее предложения снова поменялись, сообщает издание.

ФАС РЖД
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