"Русская сталь" спрогнозировала спад спроса на металл в России на треть

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России, прогнозирует в 2022 году падение спроса на сталь на 30%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо организации первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 марта (копия письма есть и у "Интерфакса").

Ассоциация также выступила против инициатив ОАО "РЖД", которое предлагает ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции, а также увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы.

Совокупное падение внутреннего спроса на металлопродукцию по итогам 2022 года может достигнуть 30% (около 13 млн тонн), ожидает ассоциация.

"На падение спроса оказывают влияние, в том числе, приостановка производств автомобильной промышленности - 8 из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность, а совокупное снижение производства автомобилей в 2022 году может достигнуть 50%. В условиях введенных санкций в отношении российской металлопродукции со стороны ЕС и США предприятия будут насыщать внутренний рынок, что с высокой долей вероятности приведет к снижению цен", - говорится в письме за подписью главы "Русской стали" Алексея Мордашова.

Предложение РЖД ежеквартально индексировать тарифы на перевозку по железной дороге (на 11,7% - во II квартале 2022 года, на 18% - в III квартале 2022 года, на 20% - в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года) приведет к росту инфляции, поскольку заставит металлургические компании закладывать рост тарифа на перевозку в конечную стоимость продукции, отмечает ассоциация.

Повышение железнодорожного тарифа также увеличит транспортные расходы на завоз сырья на металлургические предприятия, что приведет к росту себестоимости производства и конечной стоимости для потребителей.

Сталепроизводители отмечают, что повышение тарифов на экспорт по отдельным направлениям "станет фактически запретительным для предприятий черной металлургии", и оценивают при этом совокупный объем ограничений по состоянию на 22 марта 2022 года приблизительно около 4 млн тонн металла в год.

"С целью сохранения своей конкурентоспособности на внешних рынках, российские предприятия черной металлургии будут переориентировать собственные экспортные потоки на альтернативные рынки, что, в свою очередь, потребует роста логистических затрат (уже сейчас фрахт в морские порты Турции вырос более чем в 2,5 раза, в морские порты КНР - в 4 раза), а также продаж продукции конечному потребителю со значительным дисконтом", - говорится в письме металлургов Белоусову. - В связи с этим предложения РЖД, создающие основу для роста тарифа на экспорт черных металлов более чем на 30% (24% базовая индексация за 2 месяца в связи с изменением курса валют и дополнительная квартальная индексации более 10%), являются фактически запретительными для металлургических компаний и неизбежно приведут к снижению конкурентоспособности российского экспорта".

"Русская сталь" также обращает внимание, что "изменение правил недискриминационного доступа и переориентация потоков металлургических грузов на Восток уже создает дополнительные доходы для РЖД".

"Ввиду уже отмеченной переориентации экспортных потоков, металлургические предприятия с высокой долей вероятности обеспечат дополнительную загрузку мощностей Восточного полигона собственной продукцией, - пишут металлурги, оценивая совокупный объем грузов, которые будут переориентированы на Восточный полигон, в 4 млн тонн в год. - Для обеспечения данных перевозок ОАО "РЖД" уже приняты временные правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Переориентация на Восточное направление приведет к росту тарифного расстояния, на которое перевозятся грузы - в среднем, по расчетам ассоциации, рост тарифного расстояния составит с 2,3 тыс. км (до санкций) до 7,9 тыс. км (после санкций)".

Ассоциация оценивает дополнительные доходы РЖД с учетом роста тарифного расстояния, а также того, что черные металлы являются высокодоходным для транспортировщика грузом, в 17 млрд рублей ежегодно.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" создана для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера, и объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Членами ассоциации являются Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ОЭМК" (входит в "Металлоинвест"), "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Северсталь", "Трубная металлургическая компания" и "ПМХ". Компании, входящие в "Русскую сталь", производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.