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Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций

Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций
Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем торговли криптовалютой в рублях, похоже, продолжает снижаться, несмотря на уверенность регуляторов в том, что цифровые активы используются для обхода санкций, пишет агентство Bloomberg.

По состоянию на 18 марта объем торговли криптовалютами, номинированными в рублях, упал более чем наполовину с недавнего пика на уровне около $70 млн 7 марта, согласно данным аналитической компании Chainalysis. Общий объем торговли биткойном в мире составляет в среднем $20-40 млрд ежедневно.

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Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард накануне указала на наличие признаков, указывающих на то, что граждане РФ пытаются обойти санкции, используя криптовалюту. При этом она не предоставила конкретных примеров.

Данные Chainalysis показывают лишь потенциальную активность российских инвесторов в сфере операций с криптовалютами на криптовалютных биржах, отметила старший директор Chainalysis по коммуникациям Мадлен Кеннеди. Они не включают сведения обо всех транзакциях в блокчейне.

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В свою очередь, данные компании Kaiko указывают, что активность со стейблкойнами Tether, номинированными в рублях, сократилась по сравнению с пиком на уровне около $38 млн, достигнутым 7 марта. По состоянию на 22 марта показатель составлял менее $5 млн.

Компания также отмечает, что лишь три глобальные криптовалютные биржи предлагают торговые операции с криптовалютой в рублях, а именно - Binance, Yobit и LocalBitcoins.

Тем временем компания Elliptic ранее сообщила, что обнаружила цифровой кошелек, который может принадлежать российским чиновникам и бизнесменам, подпавшим под санкции, и использоваться для передачи информации властям.

биткойн рубль Россия
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