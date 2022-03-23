Легальные криптомайнеры РФ впервые соберутся на конференции в Иркутске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первая в РФ конференция легальных майнеров криптовалют состоится в Иркутске 26 марта, сообщает Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ).

В числе приглашенных участников мероприятия - заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков и глава комитета внутреннего инновационно-венчурного финансирования Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Безделов.

Участникам конференции предстоит обсудить вопросы легитимизации криптовалют, госрегулирования отрасли, энергетического планирования и регулирования энергопотребления в условиях развития майнинга, а также развития бизнеса в Иркутской области, которая благодаря самым низким в РФ ценам на электричество стала неофициально называться "столицей майнинга".

По оценке РАКИБ и компании BitRiver, сейчас в России майнингом (добычей) биткоина занимаются около 300 тыс. физических и юридических лиц. При этом совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина в год составляет $1,5 млрд. Еще около $2,5 млрд в год зарабатывают майнеры других криптовалют (эфир, монеро и др.).