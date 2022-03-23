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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Авиакомпании "Россия" разрешили заниматься техобслуживанием Boeing и Airbus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus с российской регистрацией.

Разрешение получил технический блок "России" в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе компании. Оно позволяет проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов.

Ранее компания была уполномочена обслуживать только российские Superjet 100.

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Парк "России" включает 127 воздушных судов: 68 Superjet 100, 20 Airbus А319, 8 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.

Ранее аналогичное разрешение Росавиации получили специализированная "дочка" "Аэрофлота" "А-Техникс" и авиакомпания AZUR air.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ. После санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.

авиакомпания Россия Boeing Airbus
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