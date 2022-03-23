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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

Аналитики спрогнозировали смену стратегии "Аэрофлота" в сторону лоукоста

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Стратегия группы "Аэрофлот" в условиях действия западных санкций, очевидно, претерпит изменения, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"Мы ожидаем изменений в стратегии. Текущая ситуация, на наш взгляд, требует смещения акцента в сторону развития внутренних направлений и замены Европы (которая раньше была крупнейшим международным рынком для группы, с 43% выручки в 2019 году) на Ближний Восток и Азию (17% выручки в 2019 году)", - говорится в обзоре аналитиков Елены Сахновой и Ивана Постевого.

Они полагают, что все авиакомпании группы целесообразно переориентировать на лоукост-модель. Сейчас в группе только один лоукостер - "Победа". Флагманский "Аэрофлот" работает в премиальном ценовом сегменте, "Россия", бизнес которой ориентирован на внутрирегиональные рейсы и зарубежные чартеры - в среднем. Работа в низкобюджетном сегменте позволит группе избежать значительных расходов и оттока пассажиров, считают в "ВТБ Капитале".

Нынешняя стратегия развития "Аэрофлота" была принята в 2020 году. К 2028 году группа рассчитывала довести свой годовой пассажиропоток до 130 млн человек (в 2 раза больше, чем в 2019 году) - ожидалось, что половину этого объема обеспечит "Победа". Это, как декларировалось, привело бы к снижению стоимости билетов на 30%.

Стратегия при этом предполагала трансформацию бизнеса компаний группы. Головной "Аэрофлот", как ожидалось, должен продолжить работать в премиальном сегменте, но сосредоточиться на дальнемагистральных маршрутах, "Победа" - остаться лоукостером, но значительно расширить парк, забрав у "Аэрофлота" все его среднемагистральные Boeing-737-800. "Россия" должна сосредоточиться на региональных маршрутах и осваивать отечественную авиатехнику.

После 24 февраля авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри страны было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны. ЕС 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

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