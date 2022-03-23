Новак предупредил о риске коллапса на рынке в случае отказа от углеводородов РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на энергетическом рынке, непредсказуемому росту цен, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов в случае введения санкций на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы может быть непредсказуемым", - сообщил Новак.

Он отметил, что, например, объявленный США запрет на поставки нефти и нефтепродуктов РФ уже привел к росту цен на топливо в стране на 19%. При этом доля отечественных энергоресурсов в Соединенных Штатах составляет всего 3% от российского экспорта.

"Наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет. На самом деле власти США сами поступательно отказываются от развития своей нефтяной отрасли. Нефтяная промышленность подвергается в США не только административному, но и растущему финансовому давлению. Не позволяют строить нефтепроводы, не выдают новые участки под бурение, отменены ряд льгот для отрасли, сокращены ряд инвестиций, банкам рекомендовано не финансировать новые проекты", - добавил вице-премьер.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Штаты прекращают закупать энергоресурсы из России. "Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - заявил он, выступая перед журналистами.

"Северный поток 2"

Новак в ходе "правительственного часа" также заявил, что Евросоюз под давлением США и в ущерб собственным потребителям отказался от ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", что привело к кратному росту цен на энергоресурсы.

"Несмотря на все трудности, в Евросоюзе, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода "Северный поток 2" в ущерб европейским потребителям", - сообщил Новак.

По его словам, за последний год цена на электроэнергию в Европе увеличилась в 10 раз, на газ - в пять раз, а в отдельных странах наблюдается значительный рост цен на нефтепродукты, например в Германии - на 40%.

"Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надежным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками, контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", - отметил Новак.

Нехватка дизельного топлива в ЕС

Нехватка дизельного топлива в странах ЕС из-за ограничений в отношении поставок из России может стать более сильным дестабилизирующим фактором, также заявил вице-премьер РФ.

"Евросоюз ввел санкции в отношении поставок нефтепродуктов относительно двух наших компаний. При этом запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года, и на 8% ниже среднего значения за последние 5 лет. И вот нехватка дизельного топлива может стать более сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии", - сказал он.

"В Германии, например, мы наблюдали рост цен на дизельное топливо на 40%", - добавил вице-премьер.

"По оценкам специалистов, из-за санкций западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива. Европейские политики должны уже сегодня объяснить своим граждан, к чему могут привести их дальнейшие недальновидные решения", - подчеркнул Новак.

Риски незаполнения европейских ПХГ

Вице-премьер РФ также обратил внимание, что риски незаполнения подземных хранилищ в Европе до необходимого уровня к началу отопительного сезона в этом году еще выше, чем в прошлом.

"В настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%. В прошлом году на этот день было 30,6%. То есть на 5 млрд куб. м ниже уровня прошлого года уже на сегодняшнюю дату. И если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше", - предупредил российский вице-премьер.

"Евросоюзу в пору задуматься о прохождении следующей зимы. И, на мой взгляд, об этом там никто не думает", - подчеркнул он.

"Поэтому запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" - это полный абсурд и непонимание энергетических балансов. Ранее я уже предупреждал о том, что европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики и отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и не способствовала никоим образом снижению поставок энергоресурсов", - заявил Новак.

Он напомнил, что ранее в марте цена на газ в отдельные моменты достигала $4000 долларов за тыс. куб. м. "и это на самом деле не предел", уверен вице-премьер.

Как сообщалось, Европейский союз намерен ввести требование о заполнении ПХГ Европы к началу сезона отбора до 90%. При этом на конец сезона отбора запасы, по прогнозам чиновников Еврокомиссии, снизятся до 18%. Это означает, что Евросоюзу для закачки потребуется 77 млрд куб. м газа.

Текущая стоимость этого объема на спотовом рынке составляет $90 млрд.