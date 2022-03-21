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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В Кремле предупредили о последствиях нефтяного эмбарго ЕС против России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Введение ЕС эмбарго на импорт российской нефти ударит по всем и в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет очень серьезно вообще на мировой нефтяной рынок, очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. То есть это решение, которое ударит по всем", - отметил он

Так он прокомментировал информацию о том, что главы МИД ЕС в понедельник намерены обсудить возможность введения новых санкций, в частности запрет на импорт российской нефти.

Дмитрий Песков ЕС
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