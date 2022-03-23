Крупным компаниям дали на 3 месяца зафиксировать выплаты по кредитам с плавающей ставкой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который позволяет крупным компаниям, взявшим рублевый кредит по плавающей ставке до 27 февраля 2022 г., на 3 месяца зафиксировать размер выплат кредиторам. Обратиться за пересмотром условия договора можно не позднее 1 июня 2022 года.

Поправки были внесены правительством ко второму чтению законопроекта (№84931-8).

"Поправки связаны с формированием разумного адаптационного периода для тех заемщиков, которые используют механизм плавающей ставки. На три месяца переходного периода фиксируется ставки в размере 12,5%; 13,5%; 16,5%. Дальше ставки устанавливаются по системе установления плавающих ставок, это позволит предприятиям, которые обратятся за использованием такого режима, оптимизировать свои финансовые расходы, определиться с точки зрения адаптации к тем логистическим изменениям, которые сейчас происходят", - сказал, представляя поправки в ходе заседания Госдумы, глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Данной мерой не смогут воспользоваться заемщики - субъекты МСП, банки, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке. Законопроект не распространяются на договоры займа, заключенные путем размещения облигаций. Аналогичная мера предусматривается для физических лиц, заключивших до 27 февраля 2022 г. договоры ипотеки по плавающим ставкам.

В ходе заседания депутаты поинтересовались, почему мера поддержки не распространяется на МСП. "Поправки касаются, можно сказать, крупного бизнеса, этот вопрос достаточно плотно обсуждался, исходя из того, что для ИП - физических лиц, так и для малых предприятий сейчас предусмотрен механизм кредитных каникул, мы такие решения приняли ранее. Предложено пока использовать такой механизм", - сказал Топилин.

Председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг отметил, что изначально в предложениях правительства, поступивших в Госдуму, речь шла о предоставлении переходного периода для всех компаний, в том числе и МСП, сроком на девять месяцев. "За три месяца перестроить логистические цепочки невозможно, кто занимается реальным производством, понимает, что сейчас поставщики оборудования, поставщики запчастей, которые работали с нашей страной - они сейчас приостановили все свои поставки. И что дальше через три месяца? За три месяца вряд ли ситуация с санкциями как-то разрешится. За три месяца мы новые цепочки технологические не построим, это очевидно, но хотя бы девять месяцев нужно. Просят транспортники ну хотя бы до осени, хотя бы будет понятно - шесть месяцев мы проживем", - сказал Гартунг.

По его словам, адаптационный период в три месяца вряд ли это изменит финансовое положение заемщиков, и им все равно придется запрашивать у банков реструктуризацию задолженности: "Если бы хотя бы на девять месяцев мы дали эту возможность, как это было в первоначальном варианте, в предложениях правительства".

Как сообщалось, ЦБ РФ на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне резкого роста инфляционных рисков из-за введения жестких санкций в отношении РФ в связи с военной спецоперацией на Украине.

В условиях договора о плавающей процентной ставке наряду с ключевой ставкой Банка России чаще всего используется еще несколько базовых ставок. Среди них - индекс потребительских цен (опрошенные ЦБ в начале марта аналитики ожидают, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%) и MosPrime Rate - независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (не публикуется со 2 марта).

Закон отправлен на рассмотрение в Совет Федерации.