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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Правительство взяло год на обдумывание отмены налогового маневра в нефтянке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство в течение года обдумает целесообразность отмены или корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил в Госдуме вице-премьер Александр Новак.

"Мы этот вопрос обсуждали в том числе при посещении мной фракций, а также с Минфином и с нефтяными компаниями. На сегодняшний день ведомства не видят целесообразности корректировки или приостановки налогового маневра. Но в течение года будем наблюдать и обдумывать эту тему", - сказал он.

21 марта он на встрече с думскими единороссами говорил, что поручил правительству проанализировать "последствия от возможной отмены налогового маневра на экспорт нефти и нефтепродуктов", отметив, что подход к вопросу должен быть "очень взвешенным", поскольку речь идет о возможных потерях бюджета. При этом он отметил, что "ни Минфин, ни нефтяные компании не выражают желания возвращаться к старой схеме".

С 24 февраля у российских экспортеров нефти начались проблемы с перевозкой и продажей топлива, банки стали отказываться кредитовать подобные закупки. При этом вся налоговая система, привязанная к экспортным ценам, сейчас приносит убытки нефтяным компаниям и независимым переработчикам. Правительство вместе с нефтяными компаниями думает, как решить возникшие проблемы. На столе переговоров - отвязка ценообразования на внутреннем рынке от экспортной цены, отмена налогового маневра, госрегулирование цен.

Александр Новак Госдума Правительство
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