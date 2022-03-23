Новак предупредил о последствиях ограничения закупок газа и нефти

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU -.Даже упоминание европейских и американских чиновников о возможности ограничить закупки нефти и газа в России вызывает резкий рост цен, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Рынок достаточно сбалансированный, лишних ресурсов нет, соответственно, любой отказ или сокращение производства приведет к тому, что вырастут цены, причем тут трудно спрогнозировать, какие будут цены", - заметил он, добавив, что по нефти звучат прогнозы и в $300, $500 за баррель, по газу - свыше $4000 за тысячу кубических метров газа.

"Это крайне негативный момент для рынка, в принципе, само обсуждение, рынок реагирует на это. В любом случае спрос остается на сегодняшний день, и если будут перенаправляться какие-то объемы в Европу, например, из других рынков, значит, там будут высвобождаться соответствующие объемы", - заметил вице-премьер.

"Будет происходить постепенное перераспределение потоков энергетических ресурсов, налаживание новых логистических цепочек, новых финансовых, переходить в расчеты, в том числе, как вы задавали вопрос, формы оплаты и валюты оплаты", - добавил Новак.

По его словам, валюта в виде доллара либо евро в настоящее время является достаточно ненадежной.

"Мы видим, происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах, и это будет обеспечивать большую надежность", - добавил он.