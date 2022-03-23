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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

РЖД на средства ФНБ расширят парк и будут развивать Восточный полигон и Центральный узел

РЖД на средства ФНБ расширят парк и будут развивать Восточный полигон и Центральный узел
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Средства от докапитализации ОАО "РЖД" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры и повышение мобильности населения за счет покупки дополнительного парка подвижного состава, в том числе тягового.

Соответствующие данные приводятся в проекте правительственного постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления предусматривается приобрести в 2022 году за счет средств ФНБ по закрытой подписке привилегированные акции РЖД на сумму 250 млрд рублей номинальной стоимостью 1 тыс. рублей в количестве 250 млн штук.

Также предусматривается, что дивидендная доходность по акциям составит 0,01% в период 2022-2031 гг. и 2,98% начиная с 2032 г.

Права акционера по приобретаемым акциям сохраняются за правительством РФ, а не передаются федеральному органу исполнительной власти, которое осуществляет права акционера. Акции не обращаются на открытом рынке и не входят в состав каких-либо фондовых индексов. В этой связи документом предлагается не распространять на акции требования о включении акций юридических лиц в котировальный список как минимум одной фондовой биржи и в перечни ценных бумаг, используемые для расчета фондовых индексов РТС или ММВБ.

В частности, с участием средств ФНБ будет продолжена реализация следующих проектов:

- модернизация ж/д инфраструктуры БАМа и Транссиба (второй этап) для перспективного увеличения пропускной и провозной способностей Восточного полигона железных дорог России;

- развитие ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла для повышения мобильности населения городской агломерации и качества предоставления услуг пассажирского ж/д транспорта;

- приобретение тягового подвижного состава, необходимого для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса и удовлетворения спроса на локомотивную тягу;

- приобретение моторвагонного подвижного состава для организации качественного транспортного обслуживания пригородного пассажирского сообщения в РФ;

- приобретение электропоездов "Ласточка" пригородного и дальнего сообщения;

- приобретение вагонов дальнего следования посредством взноса в уставный капитал АО "ФПК".

Как сообщалось, решение о докапитализации РЖД вошло в итоговый план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

План был одобрен на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций на прошлой неделе во вторник, а в четверг аппарат правительства разослал его в ведомства и регионы, сообщал тогда источник "Интерфакса", знакомый с документом.

РЖД
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