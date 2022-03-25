Частные ж/д операторы попросили Матвиенко не лишать отрасль рыночных условий

Спикер на днях предложили передать их вагоны под управление РЖД

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в письме на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко поставил под сомнение обоснованность идеи консолидировать парк операторов под управлением ОАО "РЖД", пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на обращение за подписью председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова.

22 марта Матвиенко 22 марта на встрече сенаторов с гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым заявила, что частные операторы за копейки приватизировали "вкусные вагоны" и теперь "диктуют условия". Она призвала поставить этих операторов "на место", чтобы они работали на страну и вместе со всей железной дорогой в мобилизационный период выполняли "государевы задачи", и предложила передать все вагоны в стране под управление РЖД.

23 марта "Коммерсантъ" сообщил, что аппарат правительства обратился в Минтранс, ФАС, РЖД и Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой до 10 апреля "проработать и предоставить согласованную позицию по вопросам формирования консолидированного парка вагонов для обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач, а также развития инструментов эвакуации невостребованных порожних вагонов, мешающих передвижению грузов".

В обращении Ромашова говорится, что информация о получении вагонов за бесценок недостоверна, - "сегодня парк вагонов российской принадлежности составляет 1,25 млн, из которых 980 тысяч - новые вагоны, купленные операторами начиная с 2006 года за счет собственных и кредитных средств, а также с привлечением лизингового финансирования".

В СОЖТ напомнили, что операторы за 14 лет вложили в приобретение парка более 2 трлн рублей, поэтому их долговая нагрузка достаточно высокая, "платежи по обслуживанию долга составляют в затратах на содержание вагона более 60%, при этом вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до 20% затраты по процентам увеличились вдвое".

Также союз указывает на то, что РЖД на 100% принадлежит "Федеральная грузовая компания" (ФГК), у нее больше всех полувагонов - 96 тысяч. Поэтому в ответ на пожелание РЖД консолидировать 10% от общего парка полувагонов для госзадач СОЖТ пишет, что имеющегося парка в периметре холдинга более чем достаточно.

Однако в РЖД утверждают, что на долю ФГК "приходится подавляющее большинство гуманитарных перевозок, а также перевозки для нацпроектов и транспортировка грузов оборонного назначения". Именно ФГК предоставляет вагоны тем грузоотправителям, для которых недоступны вагонные ставки большинства участников СОЖТ, добавляют в РЖД, отмечая, что доля таких перевозок в портфеле компании составляет не менее 50%.

"Компания не занимает доминирующего положения и де-юре работает на равных с остальными участниками рынка, но де-факто ее конкуренция с другими компаниями ограничена ввиду повышенных социальных обязательств", - подчеркнули в РЖД.

Сейчас имеющегося ресурса ФГК "зачастую недостаточно для решения остро стоящих перед экономикой страны задач", настаивают в госмонополии.

ФГК не была предоставлена возможность ознакомиться с проектом письма СОЖТ, отмечают в РЖД - и "учитывая неконструктивную позицию СОЖТ в части обеспечения государственных задач, руководством ФГК рассматривается решение о прекращении членства в союзе".

СОЖТ "для исключения недопонимания" от лица операторов констатирует, что они готовы обеспечивать вагонами все перевозки при формировании гарантированного заказа со стороны грузоотправителей, заключать долгосрочные договоры со взаимной ответственностью и оперативно реагировать "на вызовы текущего состояния экономики нашей страны".

В условиях кризиса и нестабильности государство начинает генерировать большое количество идей, некоторые из которых представляют большую опасность, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Самым яркий примером непрофессионального регуляторного вмешательства он назвал рукотворный "сахарный кризис".

Если пойти по такому же пути и вмешаться в сбалансированный, зрелый и высококонкурентный рынок оперирования подвижным составом, то будет то же самое, что и с сахаром, только масштаб негативных последствий будет существенно больше, предупреждает эксперт: это грозит срывом выполнения операторскими компаниями обязательств по предоставлению парка, нарушением логистики грузоотправителей, которые и так находятся под огромным давлением из-за санкций и сокращения спроса на внешних рынках, и невывозом грузов.