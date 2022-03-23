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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Brent подорожала до $118,84 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти на данных о неожиданном сокращении запасов этого топлива в США и в ожидании введения новых санкций против России.

К 14:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,36 (2,91%), до $118,84 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,77 (2,54%), до $112,04 за баррель.

Данные Американского института нефти, опубликованные 22 марта вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тысяч баррелей.

В центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.

"Мы ожидаем сохранение высокой волатильности (на рынке нефти - ИФ) до конца недели, и особенно - в четверг на фоне встречи НАТО", - написала аналитик Vanda Insights Вандана Хари.

Тем временем эксперты отмечают, что США и Саудовская Аравия являются двумя странами, которые могут в значительной мере возместить потери рынка из-за ухода российской нефти. Но "дополнительные поставки из этих стран в данный момент кажутся маловероятными", добавляют аналитики Commonwealth Bank.

Brent WTI Украина США API НАТО Евросоюз Саудовская Аравия
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