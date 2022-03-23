Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают неожиданные данные о сокращении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в среду составила $116,7 за баррель, что на $1,12 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,14 (0,1%), до $115,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $110,38 за баррель, что на $1,11 (1,02%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,7 (0,6%), до $109,27 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей.

В центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, и "ее итогом могут стать более жесткие меры в отношении Москвы, которые, возможно, подтвердят ожидаемые риски для поставок российской нефти", отметила старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

"Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из портов РФ и по трубам, на рынке образуется дыра объемом свыше 2 млн баррелей в сутки, что поддержит цены в районе $120 за баррель в краткосрочной перспективе", - добавила она.