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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выход иностранных компаний с российского розничного рынка на фоне событий на Украине сильно ударил по торговым центрам: они не только занимали до 3/4 площадей, но и генерировали покупательский трафик; бизнесу для выживания нужны отсрочки по налогам и кредитам, считает глава группы "Крокус" Арас Агаларов.

Агаларов в марте направил письмо в правительство, где рассказал о возникших в последние недели проблемах ритейла, сообщил источник "Интерфакса" в одном из профильных ведомств. "Крокус" - крупный игрок российского рынка торговой и коммерческой недвижимости (сети гипермаркетов "Твой дом", ТРЦ "Вегас"), а также выставочного бизнеса ("Крокус Экспо").

Группа уже столкнулась с "тяжелыми последствиями беспрецедентного международного давления" на экономику РФ, отмечается в письме.

"В связи с быстро меняющейся структурой потребления домохозяйств, резко падает рентабельность ритейла. Импорт товаров широкого потребления свернут. Уход с рынка или приостановка деятельности в РФ иностранных брендов обрушили арендный бизнес торговых центров. Их доля в структуре арендаторов составляет от 45% до 75% и большинство из них являются "якорными", то есть трафикообразующими", - цитирует источник письмо Агаларова.

Отказ большинства иностранных экспонентов от участия в выставках, замораживание российскими компаниями маркетинговых расходов и уход с отечественного рынка международных выставочных операторов грозит выставочной индустрии РФ переходом в состояние коллапса, предупреждает глава "Крокуса".

От государства, по его мнению, в этой ситуации нужны экстраординарные меры, "чтобы избежать тотального дефицита и неконтролируемого роста цен". В частности, Агаларов предлагает обдумать освобождение бизнеса, специализирующегося на импорте, производстве товаров и оказании услуг для внутреннего рынка, от уплаты всех налогов и сборов сроком на полгода. На те же 6 месяцев Агаларов предлагает сдвинуть сроки выплат по кредитам в российских банках.

Кроме того, он считает необходимым освободить от уплаты таможенных пошлин, сборов и НДС ввозимые в РФ товары из специального временного списка товаров первой необходимости и неотложного спроса, утверждаемого правительством.

Эти меры станут нагрузкой для федерального бюджета, признает автор письма, но "позволят обеспечить нормальное, бездефицитное функционирование потребительского рынка в условиях фактической блокады".

Крокус Арас Агаларов
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