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Аналитики NF Group ждут появления в российских ТЦ в 2025 году 23 иностранных брендов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В российских торговых центрах в 2025 году могут появиться еще 23 иностранных бренда, прогнозируют в NF Group.

"В 2025 году в российских ТЦ могут открыться еще 23 иностранных ретейлера, значительная часть которых может быть представлена азиатскими брендами. Ожидается, что турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться преимущественно на премиальный сегмент, в то же время китайские, вероятно, сосредоточатся на среднем ценовом сегменте", - говорится в сообщении.

Ранее в Nikoliers говорили о том, что в 2024 году на российских рынок вышли 28 иностранных брендов. В лидерах среди зарубежных открытий в 2024 году были Китай (25%), Италия (14%), Германия (11%), Турция (11%) и Южная Корея (7%).

Nikoliers NF Group
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