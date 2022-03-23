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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В РЖД начали обсуждать с комбинатами ускоренную доставку химикатов для целлюлозы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обсуждает с руководством целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) возможность организации ускоренных маршрутных поездов для доставки, в том числе из Китая, критически важных химикатов для отбеливания целлюлозы.

"Наша главная задача - чтобы производства не остановились. Для этого нам нужно вместе выработать более гибкую систему планирования перевозок, чтобы принимать быстрые решения", - об этом, как передает пресс-служба РЖД, заявил глава компании Олег Белозёров в ходе совещание с руководителями ЦБК.

В настоящее время предприятия переориентируют сбыт своей продукции на восток. С учетом высокого спроса на железнодорожные перевозки по этому направлению РЖД предлагает совместно проработать нестандартные логистические решения. Среди них - изменение системы планирования, поиск альтернативных маршрутов доставки и другие.

РЖД
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