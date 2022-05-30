В "Ростехе" разработали химикат для отбеливания офисной бумаги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" начал переговоры с предприятиями северо-запада России о производстве белой офисной бумаги с помощью разработанного в госкорпорации химиката.

"Наши ученые решили проблему максимально быстро. Научный центр "Прикладная химия" разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Весной в России образовался дефицит офисной бумаги из-за прекращения поставок в страну хлората натрия, который использовался для отбеливания. Комбинаты начали выпускать неотбеленную бумагу, она также подорожала. Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги (производит, в частности, бумагу SvetoCopy), решила уйти из России. Из-за нехватки реагентов приостановил производство принадлежащий компании Светогорский ЦБК.

27 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство ведет переговоры с Узбекистаном о поставках производимого там хлората натрия. Ведомство также сообщало, что производители бумаги готовы перестраивать технологический процесс с использованием российских реагентов, а также ищут новых поставщиков.