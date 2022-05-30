Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

В "Ростехе" разработали химикат для отбеливания офисной бумаги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" начал переговоры с предприятиями северо-запада России о производстве белой офисной бумаги с помощью разработанного в госкорпорации химиката.

"Наши ученые решили проблему максимально быстро. Научный центр "Прикладная химия" разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Весной в России образовался дефицит офисной бумаги из-за прекращения поставок в страну хлората натрия, который использовался для отбеливания. Комбинаты начали выпускать неотбеленную бумагу, она также подорожала. Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги (производит, в частности, бумагу SvetoCopy), решила уйти из России. Из-за нехватки реагентов приостановил производство принадлежащий компании Светогорский ЦБК.

27 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство ведет переговоры с Узбекистаном о поставках производимого там хлората натрия. Ведомство также сообщало, что производители бумаги готовы перестраивать технологический процесс с использованием российских реагентов, а также ищут новых поставщиков.

Ростех Прикладная химия Европа США Sylvamo SvetoCopy Минпромторг Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки снизилось до минимумов за два года

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

Приставы взыщут с Google и Meta новые штрафы на 17 млн рублей

СД "Роснефти" рекомендовал дивиденды за 2021 год в 23,63 рубля на акцию

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16

Число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16

Пункты пропуска на границе с Китаем в Приморье приостановят работу 3 июня

Пункты пропуска на границе с Китаем в Приморье приостановят работу 3 июня
Военная операция на Украине

Лавров назвал освобождение ДНР и ЛНР безусловным приоритетом для России

Что произошло за день: воскресенье, 29 мая

В Кремле уточнили, что участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом не планируется

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года